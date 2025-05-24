Выяснилось, когда Овечкин прилетит в Москву

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву в субботу, 24 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

До этого жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фотографию из аэропорта, на которой видно множество чемоданов с символикой клуба Овечкина. Под фото она с юмором отметила, что они летят «налегке».