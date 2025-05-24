Выяснилось, когда Овечкин прилетит в Москву
РИАН: Овечкин прилетит в Москву 24 мая
Обложка © Telegram / Alex Ovechkin
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву в субботу, 24 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
До этого жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фотографию из аэропорта, на которой видно множество чемоданов с символикой клуба Овечкина. Под фото она с юмором отметила, что они летят «налегке».
Напомним, в текущем сезоне НХЛ Александр Овечкин сенсационно обошел Уэйна Гретцки, побив его многолетний рекорд по количеству заброшенных шайб. Россиянин достиг отметки в 897 голов, превзойдя казавшийся вечным рекорд на три шайбы.