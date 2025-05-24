Появилось видео из освобождённого Отрадного в ДНР, а также водружения там флага РФ

Российские военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки «Восток» взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с его освобождением опубликован в телеграм-канале Минобороны России.

Освобождение Отрадного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Штурмовики совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиями бойцы, поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции врага и выбили его из населённого пункта», — следует из сообщения ведомства.