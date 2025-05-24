Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 11:20

Появилось видео из освобождённого Отрадного в ДНР, а также водружения там флага РФ

Минобороны РФ показало видео из освобождённого Отрадного в ДНР

Российские военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки «Восток» взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с его освобождением опубликован в телеграм-канале Минобороны России.

Освобождение Отрадного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Штурмовики совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиями бойцы, поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции врага и выбили его из населённого пункта», — следует из сообщения ведомства.

Военнослужащие провели операцию по зачистке около 200 зданий в населённом пункте и установили российские флаги в разных его районах, уточнили в ведомстве.

Российские войска освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР
Российские войска освободили три населённых пункта в Сумской области и ДНР

А ранее Life.ru сообщал о массовом бегстве бойцов ВСУ с позиций в Запорожской области. Всего за прошедшие сутки украинская армия лишилась свыше 1000 военнослужащих.

Обложка © Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar