Появилось видео из освобождённого Отрадного в ДНР, а также водружения там флага РФ
Минобороны РФ показало видео из освобождённого Отрадного в ДНР
Российские военнослужащие 29-й гвардейской армии группировки «Восток» взяли под контроль населённый пункт Отрадное в Донецкой Народной Республике. Видеоролик с его освобождением опубликован в телеграм-канале Минобороны России.
Освобождение Отрадного в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Штурмовики совершили стремительный рывок, к которому противник не был готов. Решительными и напористыми действиями бойцы, поддерживаемые артиллерией и беспилотной авиацией, ворвались на позиции врага и выбили его из населённого пункта», — следует из сообщения ведомства.
Военнослужащие провели операцию по зачистке около 200 зданий в населённом пункте и установили российские флаги в разных его районах, уточнили в ведомстве.
А ранее Life.ru сообщал о массовом бегстве бойцов ВСУ с позиций в Запорожской области. Всего за прошедшие сутки украинская армия лишилась свыше 1000 военнослужащих.
Обложка © Telegram / Минобороны РФ