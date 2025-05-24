Самолёты с освобождёнными из плена российскими военными сели в Подмосковье

В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Zvezdanews

В Москву для лечения и реабилитации доставлены 307 российских военнослужащих, находящихся на борту самолета. Их восстановление пройдёт в медицинских учреждениях Министерства обороны.



