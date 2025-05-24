Самолёты с освобождёнными из плена российскими военными сели в Подмосковье
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В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими, освобождёнными из украинского плена. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
В Подмосковье прибыли самолёты с российскими военнослужащими. Видео © Telegram / Zvezdanews
В Москву для лечения и реабилитации доставлены 307 российских военнослужащих, находящихся на борту самолета. Их восстановление пройдёт в медицинских учреждениях Министерства обороны.
Ранее сегодня стало известно, что произошёл второй этап большого обмена военнопленными. Ещё 307 российских военнослужащих вернулись домой в рамках обмена 1000 на 1000. Напомним, что вчера из плена вернулись 270 бойцов ВС РФ.