Тегеран счёл провокацией план Вашингтона по изменению названия Персидского залива

Предложение о переименовании Персидского залива, озвученное ранее в США, является провокацией и нарушением международных норм. Об этом заявил заместитель главы МВД Ирана по международным вопросам Насер Серадж.

По его словам, инициатива по замене исторического названия Персидского залива на Арабский является «нападкой на историческую идентичность иранцев». Чиновник подчеркнул недопустимость искажения исторических фактов и культурных ценностей.

«Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев», — цитирует агентство ISNA слова Насера Сераджа.

Ранее агентство Associated Press сообщало о планах администрации США переименовать Персидский залив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эти планы политически мотивированными и враждебными по отношению к Тегерану. Позже телеканал CNN сообщил, что решение о переименовании было отменено из-за негативной реакции со стороны Ирана.