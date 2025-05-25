Московские аэропорты Домодедово и Жуковский снова принимают и отправляют рейсы
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В 01:05 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский возобновлены отправка и приём рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.
«В аэропортах Домодедово и Жуковский в 01:05 МСК сняты ограничения на приём и выпуск ВС», — отметили в ведомстве.
Напомним, план «Ковёр» в аэропортах Домодедово и Жуковский был введён в 23:55 мск. За четыре часа системы ПВО сбили 95 украинских беспилотников в небе над российскими регионами. В том числе, были уничтожены дроны, направлявшиеся в сторону Москвы. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.