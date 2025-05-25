Московские аэропорты Домодедово и Жуковский снова принимают и отправляют рейсы

В 01:05 по московскому времени в аэропортах Домодедово и Жуковский возобновлены отправка и приём рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Там уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов воздушных судов.