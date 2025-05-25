Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух. Об этом сообщает телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Обстоятельства и цели полёта не уточняются. Дополнительная информация на данный момент также отсутствует.

Ту-95 и его модификации — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Данный носитель крылатых ракет, включая Х-101, сохраняет свою оперативную значимость благодаря двум ключевым преимуществам: значительно меньшему расходу топлива по сравнению с реактивными бомбардировщиками и, что особенно важно, повышенной скрытности от спутников SBIRS, которые способны наблюдать за крупными бомбардировщиками с реактивными двигателями.