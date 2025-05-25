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25 мая, 00:57

Россия подняла в воздух семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС

Ту-95МС. Обложка © Wikipedia / Sergey Krivchikov

Ту-95МС. Обложка © Wikipedia / Sergey Krivchikov

Семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС были подняты в воздух. Об этом сообщает телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Обстоятельства и цели полёта не уточняются. Дополнительная информация на данный момент также отсутствует.

Ту-95 и его модификации — единственный в мире серийный бомбардировщик и ракетоносец с турбовинтовыми двигателями. Данный носитель крылатых ракет, включая Х-101, сохраняет свою оперативную значимость благодаря двум ключевым преимуществам: значительно меньшему расходу топлива по сравнению с реактивными бомбардировщиками и, что особенно важно, повышенной скрытности от спутников SBIRS, которые способны наблюдать за крупными бомбардировщиками с реактивными двигателями.

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Ранее силы ПВО сбили в небе над Россией украинский самолёт. Средства противовоздушной обороны уничтожили истребитель Миг-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три бомбы JDAM, семь снарядов HIMARS и более 170 беспилотников.

Антон Голыбин
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