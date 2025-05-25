Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 23:36

В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели план «Ковёр»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels

План «Ковёр» был введён в московских аэропортах Жуковский и Домодедово. Ограничения на выполнение авиарейсов действуют с 02:20 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.

Аэропорт Калуги вновь закрыли для обеспечения безопасности полётов
Аэропорт Калуги вновь закрыли для обеспечения безопасности полётов

Напомним, ранее ограничения в этих воздушных гаванях вводились в 23:35 мск в связи с атакой украинских беспилотников. Расчёты ПВО сбили БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. В 01:05 мск в аэропортах Домодедово и Жуковский отправка и приём рейсов были возобновлены, однако уже в 02:20 ограничения снова были введены.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar