В аэропортах Жуковский и Домодедово ввели план «Ковёр»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Amazing Travels
План «Ковёр» был введён в московских аэропортах Жуковский и Домодедово. Ограничения на выполнение авиарейсов действуют с 02:20 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 02:00 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее ограничения в этих воздушных гаванях вводились в 23:35 мск в связи с атакой украинских беспилотников. Расчёты ПВО сбили БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. В 01:05 мск в аэропортах Домодедово и Жуковский отправка и приём рейсов были возобновлены, однако уже в 02:20 ограничения снова были введены.