Эксперт указал на скрытые риски при установке и неправильной эксплуатации водонагревателей

Нарушение технических норм при подключении проточных водонагревателей способно не только сократить срок службы прибора, но и привести к серьёзным аварийным ситуациям. Об этом в беседе с Life.ru сообщил профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

«Проточные водонагреватели представляют собой сложные электротехнические устройства, которые преобразуют электрическую энергию в тепловую при прохождении тока через нагревательный элемент с высоким удельным сопротивлением. Эффективность и безопасность работы прибора напрямую зависят от соблюдения определённых физических принципов и технических норм», — предупреждает эксперт.

По словам специалиста, ключевым аспектом безопасной эксплуатации является соответствие электропроводки техническим требованиям устройства. Для большинства современных проточных нагревателей мощностью 5–8 кВт необходимо сечение медного провода не менее 4–6 мм². Особое внимание следует уделить качеству контактных соединений — переходное сопротивление в местах соединения проводов не должно превышать 0,05 Ом.

Работа нагревательного блока тесно связана с характеристиками водного потока. При слишком быстром прохождении воды теплообмен становится неэффективным, тогда как при недостаточном напоре возникает риск перегрева элементов. Собеседник Life.ru напомнил, что оптимальной считается скорость от 2 до 6 литров в минуту. Большинство современных моделей оснащены датчиками, регулирующими нагрев в зависимости от текущего расхода.

«Вода, особенно с повышенной минерализацией, создаёт гальванические пары между различными металлами в конструкции нагревателя. Для минимизации возможного эффекта коррозии рекомендуется устанавливать магниевые аноды и регулярно (не реже раза в 2 года) проводить техническое обслуживание», — отметил профессор.