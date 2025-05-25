Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 02:32

В аэропорту Внуково вновь введены ограничения на взлёт и посадку самолётов

Внуково. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Внуково. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Gvozdikov

Аэропорт Внуково с 04:43 по московскому времени ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 04:43 МСК введены в аэропорту Внуково», — говорится в сообщении.

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения
В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения

Ранее сообщалось, что в 03:20 по московскому времени Внуково полностью снял все ограничения на взлёт и посадку, что позволило аэропорту временно вернуться к нормальному режиму работы. Однако спустя чуть более часа ограничения были введены вновь. Напомним, что общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 12. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar