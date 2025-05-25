В аэропортах Внуково и Грабцево в Калуге были сняты временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в московском аэропорту Внуково (05:11 по московскому времени) и в воздушной гавани Грабцево в Калуге (05:50 мск). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — уточнили в ведомстве.