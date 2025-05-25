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Регион
25 мая, 04:40

В аэропортах Внуково и Грабцево в Калуге были сняты временные ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были сняты в московском аэропорту Внуково (05:11 по московскому времени) и в воздушной гавани Грабцево в Калуге (05:50 мск). Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь рейсов, четыре из них уже вернулись в аэропорты первоначального назначения», — уточнили в ведомстве.

К 07:00 мск воздушные гавани московского региона работают в обычном режиме. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов реализовали все необходимые процедуры для поддержания безопасности — это остаётся главным приоритетом.

В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения
В аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево были сняты ограничения

Напомним, в аэропорту Внуково план «Ковёр» был вновь введён с 04:43 по московскому времени. А воздушная гавань Грабцево в Калуге была закрыта с 24 мая 21:45 мск. Ограничения были приняты для обеспечения безопасности полётов.

Тимур Хингеев
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