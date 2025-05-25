Польша ночью поднимала дежурные истребители в ответ на «активность РФ»

В ночь на 25 мая Польша и её союзники подняли в воздух дежурные истребители в ответ на зафиксированную, по заявлению польской стороны, активность российских сил. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X.

Согласно заявлению польского ведомства, опубликованному в 02:20 по местному времени (03:20 мск), подъём в воздух польских и союзнических самолётов был вызван действиями российской дальней авиации.

Наряду с этим польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боеготовности. Совместное патрулирование польских и натовских истребителей продолжалось три часа, после чего самолёты вернулись на базы.