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25 мая, 06:45

Польша ночью поднимала дежурные истребители в ответ на «активность РФ»

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ryan Fletcher

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Ryan Fletcher

В ночь на 25 мая Польша и её союзники подняли в воздух дежурные истребители в ответ на зафиксированную, по заявлению польской стороны, активность российских сил. Об этом сообщило Оперативное командование Вооружённых сил Польши в социальной сети X.

Согласно заявлению польского ведомства, опубликованному в 02:20 по местному времени (03:20 мск), подъём в воздух польских и союзнических самолётов был вызван действиями российской дальней авиации.

Наряду с этим польские наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной боеготовности. Совместное патрулирование польских и натовских истребителей продолжалось три часа, после чего самолёты вернулись на базы.

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Ранее силы ПВО сбили в небе над Россией украинский самолёт. Средства противовоздушной обороны уничтожили истребитель Миг-29 Вооружённых сил Украины (ВСУ), три бомбы JDAM, семь снарядов HIMARS и более 170 беспилотников.

Мария Любицкая
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