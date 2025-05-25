Степашин напомнил, что Украина одной из первых «выползла» из состава СССР

Украина была в числе первых республик, заявивших о своем намерении покинуть Советский Союз. Об этом напомнил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР. — Прим. Life.ru)», — сказал Степашин в беседе РИА Новости.