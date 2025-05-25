Степашин напомнил, что Украина одной из первых «выползла» из состава СССР
Сергей Степашин. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин
Украина была в числе первых республик, заявивших о своем намерении покинуть Советский Союз. Об этом напомнил председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.
«С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР. — Прим. Life.ru)», — сказал Степашин в беседе РИА Новости.
Напомним, ранее советник президента РФ Антон Кобяков заявил, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена. Поэтому, по его словам, с юридической точки зрения Советский Союз якобы до сих пор существует. Однако его точку зрения затем оспорили в Совфеде, сославшись на Конституцию РФ.