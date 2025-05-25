Российская угроза — любимый сюжет британских СМИ, но даже эта страшилка уже надоедает местному населению. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя вбросы о якобы возможном нападении России.

«Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день…», — сказал Келин.

Поводом для дискуссии стал материал The Telegraph, в котором утверждается, что Лондон якобы обновляет план обороны на случай вторжения другого государства. Газета прямо указывает на Россию как на потенциального противника.