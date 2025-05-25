Лондон раздувает «российскую угрозу», чтоб прикрыть кризис Британии военными сказками
Посол Келин: В Лондоне пугают нападением, чтобы объяснить рост цен и армию
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Российская угроза — любимый сюжет британских СМИ, но даже эта страшилка уже надоедает местному населению. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» посол России в Великобритании Андрей Келин, комментируя вбросы о якобы возможном нападении России.
«Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день…», — сказал Келин.
Поводом для дискуссии стал материал The Telegraph, в котором утверждается, что Лондон якобы обновляет план обороны на случай вторжения другого государства. Газета прямо указывает на Россию как на потенциального противника.
По словам дипломата, вбросы делаются «по конъюнктурным соображениям», чтобы оправдать планы увеличить военный бюджет до 2,5% от ВВП. Но в обществе, отметил дипломат, всё больше скепсиса — «страшилки» работают всё хуже.
Тем временем Лондон продолжает антироссийскую кампанию: на днях власти Британии внесли в санкционный список ещё 82 новых фигуранта, включая крупные российские организации. Также, по словам Келина, Великобритания активно помогает украинскому флоту — ещё до начала военной операции. Это попытка «стреножить» российские силы на Чёрном море, несмотря на очевидное преимущество РФ в регионе.