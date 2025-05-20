Британия расширила санкционный список против России
Петербургская валютная биржа и АВС вошли в новый санкционный список Британии
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Великобритания объявила о расширении своего антироссийского списка санкций, добавив в него 82 новых лица и организации. Об этом стало известно из недавно опубликованного документа Министерства финансов Великобритании.
В соответствии с новыми мерами, против всех включённых в список лиц будет действовать заморозка активов, а также запрет на предоставление трастовых услуг. Это означает, что любые финансовые операции с активами данных лиц будут заблокированы. Среди 62 юридических лиц, добавленных в санкционный список, оказались такие значимые организации, как Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Ранее Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В нём, в частности, введены ограничения на 189 танкеров, которые ходят под различными флагами и используются для перевозки российской нефти. Экономист в разговоре с Life.ru предсказал реакцию рубля на 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. Эксперт отметил, что очередные ограничения не несут ничего нового.