Переговоры по Украине
Индия и Пакистан: Обострение
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 11:00

Британия расширила санкционный список против России

Петербургская валютная биржа и АВС вошли в новый санкционный список Британии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Angyalosi Beata

Великобритания объявила о расширении своего антироссийского списка санкций, добавив в него 82 новых лица и организации. Об этом стало известно из недавно опубликованного документа Министерства финансов Великобритании.

В соответствии с новыми мерами, против всех включённых в список лиц будет действовать заморозка активов, а также запрет на предоставление трастовых услуг. Это означает, что любые финансовые операции с активами данных лиц будут заблокированы. Среди 62 юридических лиц, добавленных в санкционный список, оказались такие значимые организации, как Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций
«Чтобы захотела мира»: Каллас ответила, зачем ЕС готовит против России 18-й пакет санкций

Ранее Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против России. В нём, в частности, введены ограничения на 189 танкеров, которые ходят под различными флагами и используются для перевозки российской нефти. Экономист в разговоре с Life.ru предсказал реакцию рубля на 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. Эксперт отметил, что очередные ограничения не несут ничего нового.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar