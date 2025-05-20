Британия расширила санкционный список против России

Великобритания объявила о расширении своего антироссийского списка санкций, добавив в него 82 новых лица и организации. Об этом стало известно из недавно опубликованного документа Министерства финансов Великобритании.

В соответствии с новыми мерами, против всех включённых в список лиц будет действовать заморозка активов, а также запрет на предоставление трастовых услуг. Это означает, что любые финансовые операции с активами данных лиц будут заблокированы. Среди 62 юридических лиц, добавленных в санкционный список, оказались такие значимые организации, как Санкт-Петербургская Валютная Биржа (АО СПВБ) и Агентство по страхованию вкладов (АСВ).