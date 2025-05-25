«Реал» раскрыл имя нового главного тренера команды
На пост главного тренера мадридского «Реала» назначен Хаби Алонсо
Хаби Алонсо. Обложка © ТАСС / EPA / CHRISTOPHER NEUNDORF
Футбольный клуб «Реал» объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера. Согласно информации пресс-службы мадридского клуба, договор 43-летнего специалиста будет действовать до 30 июня 2028 года.
Его предшественником на посту главного тренера «Реала» был титулованный итальянец Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. У него за плечами также был предыдущий опыт работы в клубе в 2013-2015 годах. Теперь же Анчелотти стал следующим наставником национальной сборной Бразилии.
Ранее сообщалось, что кадровые перемены могут произойти в ближайшее время и в российских ФК. Так, например, главный тренер «Химок» Магомед Адиев заявил, что в скором времени может покинуть свой пост. Причиной такого решения стало поражение в матче со «Спартаком». В ближайшее время Адиев заглянет в кабинет к руководству для обсуждения данного вопроса.