«Реал» раскрыл имя нового главного тренера команды

Футбольный клуб «Реал» объявил о назначении испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера. Согласно информации пресс-службы мадридского клуба, договор 43-летнего специалиста будет действовать до 30 июня 2028 года.

Его предшественником на посту главного тренера «Реала» был титулованный итальянец Карло Анчелотти, который возглавлял команду с 2021 года. У него за плечами также был предыдущий опыт работы в клубе в 2013-2015 годах. Теперь же Анчелотти стал следующим наставником национальной сборной Бразилии.