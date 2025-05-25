В трёх московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

Ранним утром 25 мая в аэропорту Внуково уже объявлялся план «Ковёр» с 04:43 по московскому времени. А воздушная гавань Грабцево в Калуге была закрыта с 24 мая 21:45 мск. Ограничения были приняты для обеспечения безопасности полётов. Позднее в Росавиации сообщили об отмене режима временных ограничений.