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25 мая, 14:05

В трёх московских аэропортах ввели временные ограничения на полёты

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский введены временные ограничения

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

Самолёт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / M.A.L.I.K

В аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский действуют временные ограничения на приём и отправку самолётов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полётов воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы», — говорится в сообщении.

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Ранним утром 25 мая в аэропорту Внуково уже объявлялся план «Ковёр» с 04:43 по московскому времени. А воздушная гавань Грабцево в Калуге была закрыта с 24 мая 21:45 мск. Ограничения были приняты для обеспечения безопасности полётов. Позднее в Росавиации сообщили об отмене режима временных ограничений.

Мария Любицкая
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