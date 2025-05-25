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Регион
25 мая, 15:25

В Германии спрогнозировали крупное наступление ВС РФ в следующем месяце

Bild утверждает, что ВС РФ готовятся к масштабному наступлению

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Немецкое издание Bild опубликовало статью, утверждая, что российские военные готовятся к масштабному наступлению в июне. Также в публикации отметили, что лидер РФ Владимир Путин уже знает, по каким регионам Украины будут наноситься удары.

Издание, ссылаясь на некий источник в сфере обороны и комментарии военных экспертов, отмечает, что российские военные планируют наступление на Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Якобы для проведения операции РФ сосредоточила значительные силы, включающие тысячи военнослужащих и бронетехнику. Параллельно с подготовкой к наступлению ВС РФ усилили удары по логистической инфраструктуре Украины.

Также в издании отметили, что Армия России извлекла все уроки за время специальной военной операции, усовершенствовала технику, а также произвела массу новых технологичных дронов, которые стремится скорее использовать в битве с ВСУ.

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Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам военно-промышленной инфраструктуры на территории Украины, используя высокоточное оружие и беспилотники. Также ВС РФ точным ударом поразили аэродромы и склады, где хранились БПЛА украинских боевиков.

Алиса Хуссаин
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