В Германии спрогнозировали крупное наступление ВС РФ в следующем месяце
Bild утверждает, что ВС РФ готовятся к масштабному наступлению
Военные. Обложка © Telegram / Минобороны России
Немецкое издание Bild опубликовало статью, утверждая, что российские военные готовятся к масштабному наступлению в июне. Также в публикации отметили, что лидер РФ Владимир Путин уже знает, по каким регионам Украины будут наноситься удары.
Издание, ссылаясь на некий источник в сфере обороны и комментарии военных экспертов, отмечает, что российские военные планируют наступление на Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Якобы для проведения операции РФ сосредоточила значительные силы, включающие тысячи военнослужащих и бронетехнику. Параллельно с подготовкой к наступлению ВС РФ усилили удары по логистической инфраструктуре Украины.
Также в издании отметили, что Армия России извлекла все уроки за время специальной военной операции, усовершенствовала технику, а также произвела массу новых технологичных дронов, которые стремится скорее использовать в битве с ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские вооружённые силы нанесли серию ударов по объектам военно-промышленной инфраструктуры на территории Украины, используя высокоточное оружие и беспилотники. Также ВС РФ точным ударом поразили аэродромы и склады, где хранились БПЛА украинских боевиков.