В Германии спрогнозировали крупное наступление ВС РФ в следующем месяце

Немецкое издание Bild опубликовало статью, утверждая, что российские военные готовятся к масштабному наступлению в июне. Также в публикации отметили, что лидер РФ Владимир Путин уже знает, по каким регионам Украины будут наноситься удары.

Издание, ссылаясь на некий источник в сфере обороны и комментарии военных экспертов, отмечает, что российские военные планируют наступление на Сумскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Якобы для проведения операции РФ сосредоточила значительные силы, включающие тысячи военнослужащих и бронетехнику. Параллельно с подготовкой к наступлению ВС РФ усилили удары по логистической инфраструктуре Украины.