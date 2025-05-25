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Регион
25 мая, 15:14

Воздушная тревога объявлена в Киеве и семи украинских областях

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / mr_tigga

Сигналы воздушной тревоги вновь прозвучали в Киеве и сразу в семи областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Первым тревожный сигнал прозвучал в 17:14 мск в украинской столице, спустя две минуты — в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.

На 17:54 тревога объявлена только в одном регионе Украины — Сумской области.

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Ранее российские военные нанесли серию ударов по инфраструктуре Украины в ночь на 25 мая. По данным Минобороны РФ, удары высокоточным оружием и беспилотниками были направлены на предприятия ВПК, производящие ракеты, БПЛА, компоненты радиоэлектроники и топливо, а также на центры спутниковой связи и радиотехнической разведки. Атаки задели цели в Сумской, Тернопольской, Николаевской и Хмельницкой областях. Взрывы также фиксировались в Киевской, Одесской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Милена Скрипальщикова
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