На Украине заметили билборды с призывом помолиться за Зеленского
СПЖ: Билборды с призывом помолиться за Зеленского появились на Украине
Билборд с призывом помолиться за Зеленского. Обложка © Пресс-служба СПЖ
В украинских регионах начали устанавливать билборды с изображением Владимира Зеленского и призывом молиться за него. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
«На билборде — фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: «Сильная страна — когда её лидера поддерживает молитва», — говорится в сообщении.
Первый такой билборд, по данным СПЖ, появился в селе Судилков Хмельницкой области — прямо на Аллее Славы. Местные жители публикуют фото конструкции и спорят, уместна ли она в свете происходящего в стране.
Напомним, 20 мая прошлого года истёк срок президентских полномочий Владимира Зеленского. В связи с военным положением и объявленной мобилизацией, проведение президентских выборов на Украине было отменено. Зеленский аргументировал это нецелесообразностью проведения выборов в текущей ситуации. Президент США Дональд Трамп подверг критике сложившуюся ситуацию, назвав Зеленского «диктатором без выборов».