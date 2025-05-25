На Украине заметили билборды с призывом помолиться за Зеленского

В украинских регионах начали устанавливать билборды с изображением Владимира Зеленского и призывом молиться за него. Об этом сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).

«На билборде — фото Зеленского, сердце в цветах национального флага, а также надпись: «Сильная страна — когда её лидера поддерживает молитва», — говорится в сообщении.

Первый такой билборд, по данным СПЖ, появился в селе Судилков Хмельницкой области — прямо на Аллее Славы. Местные жители публикуют фото конструкции и спорят, уместна ли она в свете происходящего в стране.