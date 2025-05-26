Американский фотограф, канадский блогер и шведские волонтёры незаконно проникли на территорию Курской области до её освобождения от ВСУ, сообщает РИА «Новости» на основе анализа социальных сетей иностранных журналистов.

Канадец Брэндон Митчел был идентифицирован как волонтёр, блогер и, возможно, наёмник. Он задокументировал своё пребывание в Судже фотографиями и видео, размещёнными в запрещённую соцсеть с подписью «Из России с любовью» и нецензурным жестом. Сообщается также о его участии в кампаниях по сбору средств для подразделений, причастных к нападению на Курскую область.

Американский фотокорреспондент Дэвид Гуттенфельдер также посетил Курскую область, представляя себя журналистом, работающим с украинской стороны, и помечая свои фотографии как NYTimes. Его снимки демонстрируют разрушения в Судже, военную технику ВСУ, а также раненых и погибших бойцов. Он опубликовал серию фотографий, якобы изображающих российских солдат, попавших в плен во время нападения украинских формирований. Ранее он был замечен в Сумской области и ДНР.

Кроме того, представители шведской волонтерской организации Blagulabilen зафиксировали своё незаконное пребывание на территории Курской области. Они публиковали в социальных сетях материалы о доставке помощи украинским формированиям, включая автомобили, а также фотографии на фоне поврежденного продуктового магазина в Судже.