Гладков снял с должности главу Грайворонского округа
Глава Грайворонского округа Белгородской области Бондарев покидает свой пост
Глава Грайворонского округа Белгородской области Бондарев покидает свой пост. Обложка © Telegram / Геннадий Бондарев
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что Геннадий Бондарев покидает пост главы Грайворонского округа.
Решение об отставке последовало за волной недовольства, вызванной действиями Бондарева, который распорядился закрыть администрацию села. По словам Гладкова, это создало у местных жителей чувство, что их оставили без поддержки.
Как указано на сайте администрации губернатора и правительства региона, Бондарев занимал должность с марта 2017 года.
Ранее стало известно, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев уволил своего зама Александра Нестеренко из-за систематических задержек в сдаче важных социальных объектов. Правоохранительные органы задержали бывшего вице-губернатора, после чего в его доме и кабинете были проведены обыски.