Лишившийся ноги участник СВО возвращается на пост министра по делам молодёжи Якутии

Лишившийся ноги в зоне СВО боец Пётр Шамаев возвращается на пост министра по делам молодёжи Якутии после лечения и реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В феврале 2025 года при выполнении боевой задачи Шамаев был серьёзно ранен. После лечения и реабилитации в военном госпитале он решил вернуться к своим обязанностям и продолжить работу над молодёжной политикой в республике. Действие его трудового договора с министерством было временно приостановлено на период участия в СВО.