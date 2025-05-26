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Регион
26 мая, 06:48

Лишившийся ноги участник СВО возвращается на пост министра по делам молодёжи Якутии

Раненный на СВО боец Шамаев вернулся на пост министра по делам молодёжи Якутии

Пётр Шамаев. Обложка © Правительство Республики Саха

Пётр Шамаев. Обложка © Правительство Республики Саха

Лишившийся ноги в зоне СВО боец Пётр Шамаев возвращается на пост министра по делам молодёжи Якутии после лечения и реабилитации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В феврале 2025 года при выполнении боевой задачи Шамаев был серьёзно ранен. После лечения и реабилитации в военном госпитале он решил вернуться к своим обязанностям и продолжить работу над молодёжной политикой в республике. Действие его трудового договора с министерством было временно приостановлено на период участия в СВО.

В ведомстве подчеркнули, что возвращение Шамаева – это отличный пример успешной адаптации участника спецоперации к мирной жизни и его стремления продолжать приносить пользу обществу. В Министерстве по делам молодёжи и социальным коммуникациям республики выразили уверенность, что возвращение Шамаева позволит укрепить и развить текущие молодёжные проекты в регионе.

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Напомним, что в конце сентября 2024 года стало известно, что министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям региона Шамаев ушёл на СВО. Во время выполнения боевого задания он подорвался на мине. Бойцу ампутировали часть ноги.

Алиса Хуссаин
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