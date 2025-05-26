У Киева закончись ракеты для западных систем ПВО
Monde: Украина осталась без ракет для зенитных батарей из Франции и Италии
Западные ракеты. Обложка © Getty Images / John Moore
ВСУ пребывает в полной панике: у армии закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, которые им поставили Италия и Франция. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на украинского военного.
«У Украины больше нет ракет для двух её батарей SAMP-T», — говорится в публикации.
По словам бойца ВСУ, за последние полтора года украинская армия не получила ни одной зенитной ракеты малой дальности Crotale.
Собеседник издания отметил, что для противостояния растущему вызову им нужно гораздо больше систем ПВО дальнего радиуса действия, таких как Patriot, Iris-T и SAMP-T. Однако у них этого нет. Кроме того, отмечается, что российские военные усовершенствовали свою технику, поэтому сбить наши разработки практически невозможно.
К слову, украинская армия не первый раз жалуется на свою военную технику. Недавно в ВСУ заявили, что системы ПВО Patriot не могут справиться с российскими разработками. В результате этого украинские бойцы теряют всё больше военных. Тем временем в «Ростехе» представили новую российскую ракету «Булат».