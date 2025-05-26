ВСУ пребывает в полной панике: у армии закончились ракеты для зенитных батарей SAMP-T, которые им поставили Италия и Франция. Об этом сообщает газета Monde со ссылкой на украинского военного.

«У Украины больше нет ракет для двух её батарей SAMP-T», — говорится в публикации.

По словам бойца ВСУ, за последние полтора года украинская армия не получила ни одной зенитной ракеты малой дальности Crotale.