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26 мая, 08:38

«Может произойти в любой момент»: На Западе боятся вторжения Китая на Тайвань

FT: Военные учения Армии Китая могут перейти во вторжение на Тайвань

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel

На Западе опасаются возможного вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань. Как пишет издание Financial Times со ссылкой на военного чиновника островной провинции, это может произойти в любой момент.

«Китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть значительную роль в потенциальном вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что они могут переходить от мирных к военным операциям в любое время», — заявил чиновник.

В Минобороны Тайваня заявили, что китайская армия в последнее время постоянно проводит учения десанта возле портов, а также проверяет готовности ВВС и ракетных систем. Утверждается, что Пекин якобы готовит вторжение.

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КНР задействовала авианосец «Шаньдун» на учениях для отработки ударов по Тайваню

Напомним, ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня. В манёврах были задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и ракетные войска. Учения проходили на фоне сообщений о переговорах Китая с европейскими странами относительно возможной отправки миротворческого контингента на Украину.

Никита Никонов
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