«Может произойти в любой момент»: На Западе боятся вторжения Китая на Тайвань

На Западе опасаются возможного вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань. Как пишет издание Financial Times со ссылкой на военного чиновника островной провинции, это может произойти в любой момент.

«Китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть значительную роль в потенциальном вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что они могут переходить от мирных к военным операциям в любое время», — заявил чиновник.