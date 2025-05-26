«Может произойти в любой момент»: На Западе боятся вторжения Китая на Тайвань
FT: Военные учения Армии Китая могут перейти во вторжение на Тайвань
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На Западе опасаются возможного вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань. Как пишет издание Financial Times со ссылкой на военного чиновника островной провинции, это может произойти в любой момент.
«Китайские военно-воздушные силы и ракетные подразделения, которые будут играть значительную роль в потенциальном вторжении на Тайвань, усовершенствовались до такой степени, что они могут переходить от мирных к военным операциям в любое время», — заявил чиновник.
В Минобороны Тайваня заявили, что китайская армия в последнее время постоянно проводит учения десанта возле портов, а также проверяет готовности ВВС и ракетных систем. Утверждается, что Пекин якобы готовит вторжение.
Напомним, ранее сообщалось, что Народно-освободительная армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня. В манёврах были задействованы сухопутные войска, флот, ВВС и ракетные войска. Учения проходили на фоне сообщений о переговорах Китая с европейскими странами относительно возможной отправки миротворческого контингента на Украину.