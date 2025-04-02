КНР задействовала авианосец «Шаньдун» на учениях для отработки ударов по Тайваню

В своем сообщении в социальной сети WeChat военное командование уточняет, что в тренировках задействованы как военно-морские, так и военно-воздушные силы Китая. Официальный представитель округа Ши И отметил, что группа кораблей с авианосцем находится к востоку от Тайваня, где отрабатываются навыки взаимодействия для нанесения ударов по условному противнику как на море, так и на суше. Также акцент сделан на обеспечении многоуровневой блокады Тайваня и контроле прилегающих вод.