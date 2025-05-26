Десятки туристов застряли в аэропорту Петербурга из-за отмены рейсов в Турцию
78.ru: Turkish Airlines отменила рейсы из Петербурга до Антальи и Стамбула
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Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов из Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.
Турецкая авиакомпания отменила рейса из Петербурга. Видео © 78.ru
По данным телеканала, ночью 26 мая туристы приехали в Пулково, чтобы улететь в Турцию. Однако на табло с расписанием вылетов вместо времени старта регистрации появился статус с отменёнными рейсами. Так, Turkish Airlines отменила четыре ночных вылета до Антальи и один до Стамбула. В настоящее время туристы ждут дальнейших указаний в аэропорту.
Пассажиры отметили, что авиакомпания пока предоставляет только бесплатное такси, а вот гостиницу им придётся оплачивать самостоятельно, но можно предъявить чеки для компенсации. Представители авиакомпании пока не предоставляют воду, еду и не организовывают трансфер.
«Компания, от которой мы летим, говорит, что мы не должны ехать на такси, искать какое-то место себе, потому что не факт, что нам сообщат о времени вылета. Нас должны организованно вывезти автобусом, предоставить нам отель, питание и сообщить нам время вылета», — подчеркнула туристка Татьяна Высоцкая.
Туристы находятся в подвешенном состоянии. Даты и время вылета ещё не указаны, а вот оплаченные дни в турецком отеле сгорают.
А ранее Life.ru писал, что Turkish Airlines отменила все рейсы с курортов Турции в Россию. При этом пассажиры узнали об отмене уже в аэропорту. В Даламане около 200 человек с раннего утра ждали вылета, не имея никакой информации. Туристам удалось вернуться на родину только спустя несколько дней.