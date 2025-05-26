Десятки туристов застряли в аэропорту Петербурга из-за отмены рейсов в Турцию

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines отменила пять рейсов из Петербурга. Об этом сообщает 78.ru.

Турецкая авиакомпания отменила рейса из Петербурга. Видео © 78.ru

По данным телеканала, ночью 26 мая туристы приехали в Пулково, чтобы улететь в Турцию. Однако на табло с расписанием вылетов вместо времени старта регистрации появился статус с отменёнными рейсами. Так, Turkish Airlines отменила четыре ночных вылета до Антальи и один до Стамбула. В настоящее время туристы ждут дальнейших указаний в аэропорту.

Пассажиры отметили, что авиакомпания пока предоставляет только бесплатное такси, а вот гостиницу им придётся оплачивать самостоятельно, но можно предъявить чеки для компенсации. Представители авиакомпании пока не предоставляют воду, еду и не организовывают трансфер.

«Компания, от которой мы летим, говорит, что мы не должны ехать на такси, искать какое-то место себе, потому что не факт, что нам сообщат о времени вылета. Нас должны организованно вывезти автобусом, предоставить нам отель, питание и сообщить нам время вылета», — подчеркнула туристка Татьяна Высоцкая.

Туристы находятся в подвешенном состоянии. Даты и время вылета ещё не указаны, а вот оплаченные дни в турецком отеле сгорают.