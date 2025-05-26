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26 мая, 09:42

«Беспочвенно и смехотворно»: Песков ответил на обвинения Лондона в поджоге дома Стармера

Песков заявил, что РФ не причастна к поджогу дома Стармера

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Великобритании склонны обвинять Россию во всём плохом, что происходит в мире. Однако зачастую их доводы ничем не доказаны, как и в случае с поджогом дома британского премьер-министра Кира Стармера. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию [причастной] ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. <...> Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — сказал Песков.

Украинцу предъявили обвинение в поджоге дома британского премьера Кира Стармера
Украинцу предъявили обвинение в поджоге дома британского премьера Кира Стармера

Напомним, что 12 мая в северном районе Лондона, где расположен дом на Каунтесс-роуд, принадлежащий Стармеру, неизвестные подожгли входную дверь. Это здание политик сдавал в аренду после переезда в официальную резиденцию на Даунинг-стрит. В Великобритании начали рассматривать версию о возможной связи России с поджогом дома.

Полина Никифорова
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