В Великобритании склонны обвинять Россию во всём плохом, что происходит в мире. Однако зачастую их доводы ничем не доказаны, как и в случае с поджогом дома британского премьер-министра Кира Стармера. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Лондон склонен к тому, чтобы подозревать Россию [причастной] ко всему нехорошему, что происходит в Великобритании. <...> Как правило, все эти подозрения оказываются беспочвенными, бездоказательными и нередко смехотворными», — сказал Песков.