В Госдуме раскрыли, кому повысят выплаты на детей с 1 июня

С 1 июня 2025 года у некоторых категорий семей появится право на перерасчёт единого пособия на детей. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»), член комитета по малому и среднему предпринимательству.

Изменения коснутся тех, у кого заканчивается срок ранее назначенной выплаты и кто подаёт заявление на её продление. Если среднедушевой доход семьи снизился, размер пособия может быть увеличен с 50% до 75% или даже до 100% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Выплата предоставляется на год и требует ежегодного подтверждения права на её получение.

Отдельные правила действуют для новорождённых. Если в семье, уже получающей льготу, появляется ещё один ребёнок, выплата на него назначается автоматически в том же размере, что и на старших детей. Парламентарий добавил, что для беременных женщин используется совершенно другой показатель — минимум для трудоспособного населения.

«Основанием для назначения пособия выступает совокупный доход семьи, не превышающий величину регионального прожиточного минимума, действующую на дату обращения», — рассказал Говырин в беседе с RT.