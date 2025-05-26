Участник «Времени героев» Бондарев назначен директором департамента Минстроя РФ

Участник президентской программы «Время героев» Алексей Бондарев назначен директором Департамента стратегических проектов Минстроя России. В мае 2024 года он вошёл в число 83 участников программы, запущенной по инициативе российского лидера Владимира Путина для подготовки лидеров нового поколения.

Бондарев отметил, что программа открыла ему путь к реализации социально значимых проектов и позволила работать под наставничеством министра строительства Ирека Файзуллина. Он выразил готовность сосредоточиться на развитии ЖКХ, совершенствовании капитального ремонта и повышении качества жизни россиян.

«На новой должности буду работать над обеспечением реализации стратегических проектов в сфере ЖКХ, разработкой ключевых направлений государственной политики в области капитального ремонта многоквартирных домов. Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны», — пообещал боец.

Министр Файзуллин высоко оценил вклад участников программы, подчеркнув, что их патриотизм и профессионализм укрепляют отрасль. Он выразил уверенность, что опыт Бондарева усилит реализацию задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Бондарев, родившийся в 1982 году в Саранске, окончил Мордовский госуниверситет в 2004 году. Он награждён медалью «За отвагу» за боевые заслуги.