Участник «Времени героев» Бондарев назначен директором департамента Минстроя РФ
Участник программы «Время героев» Алексей Бондарев. Обложка © времягероев.рф
Участник президентской программы «Время героев» Алексей Бондарев назначен директором Департамента стратегических проектов Минстроя России. В мае 2024 года он вошёл в число 83 участников программы, запущенной по инициативе российского лидера Владимира Путина для подготовки лидеров нового поколения.
Бондарев отметил, что программа открыла ему путь к реализации социально значимых проектов и позволила работать под наставничеством министра строительства Ирека Файзуллина. Он выразил готовность сосредоточиться на развитии ЖКХ, совершенствовании капитального ремонта и повышении качества жизни россиян.
«На новой должности буду работать над обеспечением реализации стратегических проектов в сфере ЖКХ, разработкой ключевых направлений государственной политики в области капитального ремонта многоквартирных домов. Ключевой целью работы вижу повышение качества жизни граждан нашей страны», — пообещал боец.
Министр Файзуллин высоко оценил вклад участников программы, подчеркнув, что их патриотизм и профессионализм укрепляют отрасль. Он выразил уверенность, что опыт Бондарева усилит реализацию задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Бондарев, родившийся в 1982 году в Саранске, окончил Мордовский госуниверситет в 2004 году. Он награждён медалью «За отвагу» за боевые заслуги.
Напомним, программа «Время героев» начала действовать 1 марта. Первый поток собрал 83 ветеранов СВО. На данный момент более 40 из них уже получили назначения. Программу реализуют по поручению Президента России Владимира Путина под руководством Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Во второй поток президентской программы «Время героев» попали 85 участников.