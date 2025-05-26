В Раде допустили отказ от территорий, подконтрольных РФ
Нардеп Тарасенко призвал отказаться от территорий, перешедших под контроль РФ
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Депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко согласился с позицией посла Украины Ланы Зеркаль, указав, что в переговорах для Киева ключевым приоритетом является сохранение нации, а не контроль над территориями. По его словам, страна может фактически смириться с потерей неподконтрольных земель, сохраняя их юридическую принадлежность в Конституции, но без официального признания утраты.
Тарасенко в эфире подкаста подчеркнул, что для украинских военных настоящей «красной линией» служат потери боевых товарищей, а не спорные территории. Он отметил, что ветераны, с которыми он общался, видят свою борьбу как защиту Украины в целом, а не отдельных её регионов. Депутат также выразил обеспокоенность будущим украинского общества, указав на необходимость сплочения для предотвращения внутренних разногласий после войны.
Между тем и бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины, а ныне посол Киева в Великобритании Валерий Залужный предостерёг от ожиданий некоего волшебного решения, которое позволит Незалежной восстановить контроль над территориями в границах 1991 или 2022 годов. В свою очередь в МИД РФ сообщили, что возвращение Украины к границам 1991 года, которое подразумевает восстановление контроля над Крымом, а также территориями ДНР, ЛНР и другими, находящимися в составе РФ, невозможно. Там считают, что подобные стремления со стороны Запада являются «людоедским инстинктом».