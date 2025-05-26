В Раде допустили отказ от территорий, подконтрольных РФ

Депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко согласился с позицией посла Украины Ланы Зеркаль, указав, что в переговорах для Киева ключевым приоритетом является сохранение нации, а не контроль над территориями. По его словам, страна может фактически смириться с потерей неподконтрольных земель, сохраняя их юридическую принадлежность в Конституции, но без официального признания утраты.

Тарасенко в эфире подкаста подчеркнул, что для украинских военных настоящей «красной линией» служат потери боевых товарищей, а не спорные территории. Он отметил, что ветераны, с которыми он общался, видят свою борьбу как защиту Украины в целом, а не отдельных её регионов. Депутат также выразил обеспокоенность будущим украинского общества, указав на необходимость сплочения для предотвращения внутренних разногласий после войны.