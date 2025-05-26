Пощёчина Макрону от жены могла быть частью ролевой игры, считает психолог
Психолог Цветков: Макрон мог получить пощёчину от жены в рамках ролевой игры
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Пощёчина, которую получил президент Франции Эмманюэль Макрон от жены, необязательно связана со ссорой. Возможно, супружеская пара просто практикует подобные ролевые игры, заявил психолог Роман Цветков, комментируя инцидент.
Специалист заявил, что отношения французского лидера и его супруги всегда выходили за рамки. Стоит только вспомнить, что на момент их знакомства ему было всего 15 лет, а ей 39 лет. Поэтому, по его мнению, Брижит Макрон может продолжать отыгрывать детско-родительский сценарий и считать себя «старшей».
«Такое супружество — это в первую очередь педофилия, нездоровая мания к детям. Он так и остаётся в её глазах ребёнком и она могла направить его состояние на работу», — сказал эксперт в беседе с «Постньюс».
Напомним, инцидент между Эмманюэлем и Брижит Макроном произошёл во время официального визита во Вьетнам. На кадрах, снятых журналистами, видно, как супруга президента даёт ему пощёчину прямо у трапа самолёта. Инцидент сказался на репутации французского лидера, которого уже нарекли «лузером».