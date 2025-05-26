Пощёчина Макрону от жены могла быть частью ролевой игры, считает психолог

Специалист заявил, что отношения французского лидера и его супруги всегда выходили за рамки. Стоит только вспомнить, что на момент их знакомства ему было всего 15 лет, а ей 39 лет. Поэтому, по его мнению, Брижит Макрон может продолжать отыгрывать детско-родительский сценарий и считать себя «старшей».