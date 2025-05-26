Глава турецкого МИД обсудил с помощником Путина тему Украины

В ходе визита в Москву 26 мая 2025 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл переговоры с помощником президента РФ Владимиром Мединским, где центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. Об этом РИА «Новости» сообщил дипломатический источник в Анкаре, уточнив, что обсуждение переговорного процесса было ключевым пунктом встречи.