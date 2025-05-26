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26 мая, 14:10

Огромный лесовоз переехал троих детей под Хабаровском, трагедия попала на видео

В Хабаровском крае один ребёнок погиб при наезде лесовоза, ещё двое в больнице

Лесовоз опрокинулся в кювет после ДТП в Хабаровской крае. Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Хабаровского края

Лесовоз опрокинулся в кювет после ДТП в Хабаровской крае. Обложка © Telegram/ Госавтоинспекция Хабаровского края

В селе Георгиевка (район имени Лазо) Хабаровского края грузовик с прицепом сбил троих детей. Инцидент произошёл на улице Центральной, когда гружёный лесом Mercedes не успел затормозить перед группой школьников. За рулём находился 44-летний водитель.

Видео ДТП с лесовозом в Хабаровской крае. Видео © Telegram/ Госавтоинспекция Хабаровского края

Один из детей — девятилетний мальчик — погиб на месте, сообщает местная Госавтоинспекция. От удара тяжёлая машина завалилась на бок. Под кузовом оказались ещё двое детей — девочка и мальчик, 9 и 11 лет. Их срочно доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Решается вопрос о переводе пострадавших в Хабаровск.

На месте работают следователи, прокуратура начала проверку. Обстоятельства ДТП уточняются.

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Двухлетний малыш оказался за рулём машины и насмерть задавил двух школьников в Таиланде

Ранее в посёлке Трудовое Приморского края пьяная женщина сбила несовершеннолетнего и попыталась скрыться, но врезалась в дорожный знак. По словам очевидцев, она заявляла, что работает юристом в администрации. А в Калининграде 53-летний водитель Kia выехал на тротуар и сбил женщину с ребёнком.

Милена Скрипальщикова
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