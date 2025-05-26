Огромный лесовоз переехал троих детей под Хабаровском, трагедия попала на видео

В селе Георгиевка (район имени Лазо) Хабаровского края грузовик с прицепом сбил троих детей. Инцидент произошёл на улице Центральной, когда гружёный лесом Mercedes не успел затормозить перед группой школьников. За рулём находился 44-летний водитель.

Один из детей — девятилетний мальчик — погиб на месте, сообщает местная Госавтоинспекция. От удара тяжёлая машина завалилась на бок. Под кузовом оказались ещё двое детей — девочка и мальчик, 9 и 11 лет. Их срочно доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Решается вопрос о переводе пострадавших в Хабаровск.