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Регион
26 мая, 14:28

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Российская ПВО сбила ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.

Life.ru публикует видео уничтожения украинского дрона, летевшего на Москву
Life.ru публикует видео уничтожения украинского дрона, летевшего на Москву

Напомним, ранее над Бронницами был успешно сбит вражеский дрон, направлявшийся на Москву. Всего, как сообщал Life.ru, за прошедшие сутки над российским небом было нейтрализовано 96 беспилотников.

Мария Любицкая
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