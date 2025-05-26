Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона
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Российская ПВО сбила ещё один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбили ещё один БПЛА, летевший на Москву», — написал он.
Напомним, ранее над Бронницами был успешно сбит вражеский дрон, направлявшийся на Москву. Всего, как сообщал Life.ru, за прошедшие сутки над российским небом было нейтрализовано 96 беспилотников.