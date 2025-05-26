Замглавы офиса Зеленского прошла курс по национальному сопротивлению

Заместитель главы офиса Зеленского Ирина Верещук приняла участие в курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фото с автоматом наперевес.

«Воскресенье прошло на курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению. Прошёл полный однодневный курс в одном из центров подготовки в Киевской области», — написала Верещук в личном блоге.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Фото © Face b ook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Верещук

Замглавы офиса Зеленского продемонстрировала свою подготовку, опубликовав фотографии с полигона, где она упражняется с автоматом. По её словам, в этих учениях приняли участие граждане разных поколений.