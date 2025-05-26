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26 мая, 15:08

Замглавы офиса Зеленского прошла курс по национальному сопротивлению

Замглавы офиса Зеленского Верещук прошла курс национального сопротивления

Ирина Верещук. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Верещук

Ирина Верещук. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Верещук

Заместитель главы офиса Зеленского Ирина Верещук приняла участие в курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению. Об этом она сообщила в соцсетях, опубликовав фото с автоматом наперевес.

«Воскресенье прошло на курсах подготовки граждан к национальному сопротивлению. Прошёл полный однодневный курс в одном из центров подготовки в Киевской области», — написала Верещук в личном блоге.

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Верещук

Замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Верещук

Замглавы офиса Зеленского продемонстрировала свою подготовку, опубликовав фотографии с полигона, где она упражняется с автоматом. По её словам, в этих учениях приняли участие граждане разных поколений.

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Ранее Верещук заявила о необходимости готовить украинских детей к столетней «войне» с россиянами. По её словам, «РФ никогда не перестанет быть врагом украинскому народу». Верещук утверждает, что если Москва и Киев заключат перемирие, то борьба всё равно продолжится.


Мария Любицкая
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