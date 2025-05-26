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Регион
26 мая, 16:02

«Особенный момент»: Тренер «Краснодара» раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства

Мусаев — о разговоре с Путиным: Президент сказал тёплые слова

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»

После исторической победы ФК «Краснодар» в чемпионате России по футболу главный тренер клуба Мурад Мусаев получил личный звонок от президента. Владимир Путин поздравил его с достижением и выразил поддержку команде. Деталями разговора тренер поделился с «Матч ТВ».

«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал тёплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — сказал Мусаев

О звонке стало известно 25 мая. Путин также поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, отметив вклад региона в развитие российского футбола.

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Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 и впервые стал чемпионом страны. Клуб набрал 67 очков, опередив петербургский «Зенит», который шесть лет подряд удерживал лидерство.

Милена Скрипальщикова
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