«Особенный момент»: Тренер «Краснодара» раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства
Мусаев — о разговоре с Путиным: Президент сказал тёплые слова
Мурад Мусаев. Обложка © VK / ФК «Краснодар»
После исторической победы ФК «Краснодар» в чемпионате России по футболу главный тренер клуба Мурад Мусаев получил личный звонок от президента. Владимир Путин поздравил его с достижением и выразил поддержку команде. Деталями разговора тренер поделился с «Матч ТВ».
«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал тёплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — сказал Мусаев
О звонке стало известно 25 мая. Путин также поздравил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, отметив вклад региона в развитие российского футбола.
Напомним, что в заключительном туре РПЛ «Краснодар» разгромил московское «Динамо» со счётом 3:0 и впервые стал чемпионом страны. Клуб набрал 67 очков, опередив петербургский «Зенит», который шесть лет подряд удерживал лидерство.