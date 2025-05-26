«Особенный момент»: Тренер «Краснодара» раскрыл, что ему сказал Путин после чемпионства

После исторической победы ФК «Краснодар» в чемпионате России по футболу главный тренер клуба Мурад Мусаев получил личный звонок от президента. Владимир Путин поздравил его с достижением и выразил поддержку команде. Деталями разговора тренер поделился с «Матч ТВ».

«Для нас очень приятно, что он поздравил наш клуб с победой. Сказал тёплые слова. Это особенный момент был для меня. Немного было волнительно и в то же время очень приятно. Гордость от его звонка», — сказал Мусаев