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26 мая, 17:54

«Дорожку что ли им постелить?»: Путин жёстко высказался о возвращении «Макдоналдса» в РФ

Путин: РФ не будет стелить дорожку «Макдоналдсу» в случае его возвращения

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

«Макдоналдс» не стоит рассчитывать на особые привилегии или помощь от России при попытке вернуться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.

«Они [«Макдоналдс».Прим. Life.ru] поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — заявил российский лидер.

После консультаций с коллегами, как отметил Путин, он поручил правительству без спешки и конфронтации проработать условия для всех тех, кто желает вернуться. При этом, безусловным приоритетом остаётся защита интересов отечественного бизнеса.

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Напомним, что сегодня в стенах Кремля прошло совещание Путина с представителями российского бизнеса. Среди ключевых участников мероприятия — первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минфина Антон Силуанов, а также ряд других высокопоставленных государственных деятелей. Ранее Путин уже обсудил с ними ряд вопросов, а также заявил, что следует «душить» все сервисы, которые не поддерживают интересы РФ.

Ольга Сливченко
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