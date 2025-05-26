«Дорожку что ли им постелить?»: Путин жёстко высказался о возвращении «Макдоналдса» в РФ

«Макдоналдс» не стоит рассчитывать на особые привилегии или помощь от России при попытке вернуться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов.

«Они [«Макдоналдс». — Прим. Life.ru] поставили всех в трудное положение, смылись, а теперь, если захотят вернуться, мы что им дорожку что ли должны постелить? Нет, конечно», — заявил российский лидер.

После консультаций с коллегами, как отметил Путин, он поручил правительству без спешки и конфронтации проработать условия для всех тех, кто желает вернуться. При этом, безусловным приоритетом остаётся защита интересов отечественного бизнеса.