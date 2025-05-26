Свидетель сообщил о просроченном котле в отеле, где умерла российская журналистка Паперная

На судебном заседании по делу о гибели Инессы Паперной и Максима Радченко в ташкентском отеле Karaman Palace Hotel один из ключевых свидетелей сообщил, что котёл, ставший источником утечки угарного газа, должен был быть выведен из эксплуатации ещё в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, оборудование было произведено в Германии в 2011 году. Заводской срок его службы составлял десять лет. Несмотря на это, котёл продолжал использоваться, превысив допустимый эксплуатационный предел.