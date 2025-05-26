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26 мая, 20:32

Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге возобновили работу

Обложка © freepik / wavebreakmedia_micro

Обложка © freepik / wavebreakmedia_micro

Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге вернулись к штатному режиму работы после снятия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент воздушные гавани полностью возобновили операции: приём и выпуск самолётов осуществляются в обычном режиме. Подчёркивается, что безопасность полётов остаётся приоритетом.

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Ранее были введены временные ограничения на полёты в ряде аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в Калуге (Грабцево). Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Ограничения связаны с необходимостью защиты полётов от потенциальных рисков.

Андрей Васильев
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