Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге возобновили работу

Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге вернулись к штатному режиму работы после снятия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

На данный момент воздушные гавани полностью возобновили операции: приём и выпуск самолётов осуществляются в обычном режиме. Подчёркивается, что безопасность полётов остаётся приоритетом.