Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге возобновили работу
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Аэропорты Жуковский и Грабцево в Калуге вернулись к штатному режиму работы после снятия временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«В аэропортах Жуковский и Калуга (Грабцево) сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
На данный момент воздушные гавани полностью возобновили операции: приём и выпуск самолётов осуществляются в обычном режиме. Подчёркивается, что безопасность полётов остаётся приоритетом.
Ранее были введены временные ограничения на полёты в ряде аэропортов: Внуково, Домодедово, Жуковском, а также в Калуге (Грабцево). Меры были приняты в целях обеспечения безопасности гражданской авиации. Ограничения связаны с необходимостью защиты полётов от потенциальных рисков.