Рогов: Главаря «Правого сектора»* Владимира Скляра устранили в зоне СВО
Владимир Скляр. Обложка © Telegram / Шёпот Фронта
В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован Владимир Скляр — один из главарей террористической организации «Правый сектор»*. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Боевик с позывным Череп был уничтожен в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области. Скляр вступил в ряды Вооружённых сил Украины в 2014 году, сразу после событий на Майдане. Он участвовал в создании «Правого сектора»* и стал его лидером в Сумах.
Ранее сообщалось, что в ходе ожесточённых боёв за населённый пункт Ступочки в Донецкой Народной Республике бойцы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали группу снайперов ВСУ. Также на Купянском направлении в зоне СВО ликвидирован подполковник Национальной гвардии Украины Игорь Баранивский, командир группы специального назначения отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги».
* Запрещённая в России экстремистская организация.