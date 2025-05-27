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Регион
26 мая, 22:58

Рогов: Главаря «Правого сектора»* Владимира Скляра устранили в зоне СВО

Владимир Скляр. Обложка © Telegram / Шёпот Фронта

Владимир Скляр. Обложка © Telegram / Шёпот Фронта

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован Владимир Скляр — один из главарей террористической организации «Правый сектор»*. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Боевик с позывным Череп был уничтожен в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области. Скляр вступил в ряды Вооружённых сил Украины в 2014 году, сразу после событий на Майдане. Он участвовал в создании «Правого сектора»* и стал его лидером в Сумах.

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Ранее сообщалось, что в ходе ожесточённых боёв за населённый пункт Ступочки в Донецкой Народной Республике бойцы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали группу снайперов ВСУ. Также на Купянском направлении в зоне СВО ликвидирован подполковник Национальной гвардии Украины Игорь Баранивский, командир группы специального назначения отдельного отряда беспилотных систем «Крылья Омеги».

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Антон Голыбин
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