Рогов: Главаря «Правого сектора»* Владимира Скляра устранили в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции ликвидирован Владимир Скляр — один из главарей террористической организации «Правый сектор»*. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Боевик с позывным Череп был уничтожен в районе населённого пункта Юнаковка Сумской области. Скляр вступил в ряды Вооружённых сил Украины в 2014 году, сразу после событий на Майдане. Он участвовал в создании «Правого сектора»* и стал его лидером в Сумах.