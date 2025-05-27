В пяти российских аэропортах отменили план «Ковёр»

В 07:00 по московскому времени были отменены ограничения на полёты в пяти российских аэропортах. Меры вводились для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

«В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 7:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.