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Регион
27 мая, 04:52

В пяти российских аэропортах отменили план «Ковёр»

Обложка © Unsplash / Cameron Cox

Обложка © Unsplash / Cameron Cox

В 07:00 по московскому времени были отменены ограничения на полёты в пяти российских аэропортах. Меры вводились для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

«В аэропортах Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Тамбов (Донское) и Ярославль (Туношна) в 7:00 МСК сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Экипажи самолётов, авиадиспетчеры и службы аэропортов выполнили все необходимые действия для поддержания безопасности рейсов.

В аэропорту Саратова возобновили приём и выпуск самолётов
В аэропорту Саратова возобновили приём и выпуск самолётов

Напомним, временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова в 04:32 мск. В Калуге аналогичные меры приняли в 01:33 мск.

Тимур Хингеев
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