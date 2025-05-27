«Бежать невозможно»: Загнанные в западню бойцы ВС РФ 25 дней прятались в трубе от дронов ВСУ

Двое военных ВС России на протяжении 25 дней прятались в сливной трубе под мостом от дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам одного из бойцов, их засекли украинские БПЛА и начали «висеть» над местом, где они пытались укрыться.

«Во время таких атак бойцы получали новые ранения. Особенно сильно пострадали уши — от перепонок почти ничего не осталось. Бежать из этого укрытия было невозможно, вокруг были воронки от взрывов», — приводит «Царьград» слова российского солдата.