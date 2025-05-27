«Бежать невозможно»: Загнанные в западню бойцы ВС РФ 25 дней прятались в трубе от дронов ВСУ
«Царьград»: Двое военных ВС РФ 25 дней прятались в трубе от беспилотников ВСУ
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Двое военных ВС России на протяжении 25 дней прятались в сливной трубе под мостом от дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам одного из бойцов, их засекли украинские БПЛА и начали «висеть» над местом, где они пытались укрыться.
«Во время таких атак бойцы получали новые ранения. Особенно сильно пострадали уши — от перепонок почти ничего не осталось. Бежать из этого укрытия было невозможно, вокруг были воронки от взрывов», — приводит «Царьград» слова российского солдата.
Российской армии удалось обнаружить загнанных в западню военных через несколько дней. После этого бойцам начали доставлять воду и еду с помощью дронов. По данным телеканала, военных вывели из трубы только на 26-й день.
Напомни, что ранее ВСУ хотели прорваться в Белгородскую область, используя газопровод. Однако благодаря оперативным действиям ВС России врага удалось нейтрализовать. В Госдуме отметили, что украинские войска не смогли бы провернуть подобный манёвр из-за недостатка профессиональных навыков и опыта.