Пропавший боец СВО девять месяцев числился в строю

В зоне специальной военной операции на протяжении девяти месяцев не могли установить статус одного из российских военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.

По его словам, к нему обратилась мать бойца, пропавшего в августе 2024 года. Несмотря на исчезновение сына, его продолжали числить как участвующего в боевых действиях.

Женщина рассказала, что в один из дней получила сразу два противоречивых ответа: в одном сообщалось, что её сын не числится в списках, в другом — что он по-прежнему на передовой.

Только в феврале солдату был официально присвоен статус пропавшего без вести, уточнил парламентарий. Однако семья так и не получила соответствующего уведомления.