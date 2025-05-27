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Регион
27 мая, 08:27

Пропавший боец СВО девять месяцев числился в строю

Депутат Иванов: В зоне СВО девять месяцев не могли установить пропажу бойца

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farknot Architect

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Farknot Architect

В зоне специальной военной операции на протяжении девяти месяцев не могли установить статус одного из российских военнослужащих. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.

По его словам, к нему обратилась мать бойца, пропавшего в августе 2024 года. Несмотря на исчезновение сына, его продолжали числить как участвующего в боевых действиях.

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Женщина рассказала, что в один из дней получила сразу два противоречивых ответа: в одном сообщалось, что её сын не числится в списках, в другом — что он по-прежнему на передовой.

Только в феврале солдату был официально присвоен статус пропавшего без вести, уточнил парламентарий. Однако семья так и не получила соответствующего уведомления.

Ранее Life.ru рассказывал обо всём, что нужно знать участникам СВО о поддержке Соцфонда в 2025 году. Социальный фонд России предусмотрел широкий список льгот и выплат для бойцов.

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Алексей Берковиц
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