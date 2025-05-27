Двери, унитазы и биде: В России требуют ввести единый стандарт на школьные туалеты

В России могут ввести единый стандарт на школьные туалеты из-за нарушения санитарно-гигиенических норм в учебных заведениях. Общественная организация «Отцы Рядом» уже направила соответствующее обращение в Министерство просвещения и Роспотребнадзор.

«Отцы Рядом» попросили Роспотребнадзор ввести единый стандарт на школьные туалеты. Фото © Life.ru

«Отцы Рядом» попросили Минпросвещения ввести единый стандарт на школьные туалеты. Фото © Life.ru

На данный момент в учебных учреждениях наблюдаются подобные нарушения: 1) Отсутствуют двери в кабинках 2) Двери в кабинках не закрываются 3) Отсутствуют унитазы 4) Отсутствуют сиденья на унитазах 5) Отсутствуют туалеты для маломобильных групп граждан 6) Отсутствует умывальная раковина, душевой поддон с гибким шлангом, биде или иное оборудование, обеспечивающее личную гигиену в женских туалетах 7) Отсутствуют (не функционируют) душевые при спортивных залах

По словам председателя Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» юриста Ивана Курбакова, подобные нарушения создают неудобства, нарушают конфиденциальность учеников и санитарные нормы. Кроме того, изобилие подобных отклонений негативно влияет на психологический комфорт и здоровье детей. В организации заявили, что обустройство туалетных комнат и душевых кабин является не только выполнением санитарных норм, но и вкладом в здоровье и комфорт учащихся.

«Для инвалидов маломобильных групп туалетная комната (кабина) должна быть оборудована с учетом обеспечения условий доступности. Для персонала оборудуется отдельный санузел (кабина). Для обучающихся 5-11 классов необходимо оборудовать комнату (кабину) личной гигиены девочек площадью не менее 3.0 м², оснащённую унитазом, умывальной раковиной, душевым поддоном с гибким шлангом, биле или иным оборудованием, обеспечивающим личную гигиену», – сказано в документе.