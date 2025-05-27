«Попросту бескультурье»: Премьер Грузии осудил инцидент с флагом России на концерте в Тбилиси
Кобахидзе: Инцидент с осквернением флага России является примером бескультурья
Ираклий Кобахидзе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил акт осквернения российского флага, назвав его проявлением бескультурья. По его словам, такое поведение чуждо грузинским традициям и менталитету.
«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами и совершаешь такое, это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье», — сказал Кобахидзе журналистам.
Напомним, грузинский певец во время выступления на фестивале Tbilisi Open Air бросил триколор на пол, затем в пакет и сделал вид, будто помочился на него. Известно, что треки исполнителя размещаются на разных российских платформах. После инцидента глава СК России Александр Бастрыкин распорядился начать уголовное расследование.