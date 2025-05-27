«Попросту бескультурье»: Премьер Грузии осудил инцидент с флагом России на концерте в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил акт осквернения российского флага, назвав его проявлением бескультурья. По его словам, такое поведение чуждо грузинским традициям и менталитету.

«Когда ты выходишь перед несколькими тысячами и совершаешь такое, это не соответствует грузинской культуре. Это попросту бескультурье», — сказал Кобахидзе журналистам.