«Огромная дырка»: СК узнал, как «эсэсовцы» ВСУ пытали и убили курского дедушку с жуткого видео
СК доказал вину ВСУ в гибели курского пенсионера из видео с бойцами в касках СС
Александр Григорьев. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Следственный комитет России представил доказательства убийства 72-летнего Александра Григорьева из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились и снимали на видео. Согласно результатам расследования, в августе 2024 года вооружённая группа, имитируя немецкий акцент, подвергла дедушку пыткам, а затем убила.
Заявление СК РФ о расследовании убийства Александра Григорьева. Видео © Telegram / Следком
«В августе 2024 года участники ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем, имитируя немецкий акцент. Затем они опубликовали видеозапись своих противоправных действий в сети Интернет», — говорится в публикации СК РФ.
Показания дочери убитого. Видео © Telegram / Следком
Тело убитого дедушки было обнаружено российскими военными после освобождения села Гоголевка. Экспертизы подтвердили, что смерть наступила от применения штатного оружия ВСУ. Дочь погибшего опознала дедушку с жуткого видео по сохранившимся фрагментам одежды и телесным повреждениям. По её словам, у него была «огромная дырка в животе» и другие ранения в результате издевательств «эсэсовцев» ВСУ.
СК квалифицировал действия боевиков по двум статьям УК: «Убийство» и «Реабилитация нацизма». Ведомство подчёркивает, что собранные доказательства (включая видеоархивы и баллистические экспертизы) не оставляют сомнений в причастности солдат украинских формирований к этой зверской расправе.
Напомним, в августе 2024 года в Сети распространился жуткий ролик, на котором солдаты ВС Украины в нацистской форме издеваются над пожилым мужчиной в Курской области. Одного изувера удалось опознать — им оказался Василий Данилюк из Городенки Ивано-Франковской области. После этого видео дедушку по имени Александр Григорьев никто не видел. Его дочь позже сообщила, что его убили.