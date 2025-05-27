Следственный комитет России представил доказательства убийства 72-летнего Александра Григорьева из Курской области, над которым украинские бойцы в касках СС глумились и снимали на видео. Согласно результатам расследования, в августе 2024 года вооружённая группа, имитируя немецкий акцент, подвергла дедушку пыткам, а затем убила.

Заявление СК РФ о расследовании убийства Александра Григорьева. Видео © Telegram / Следком

«В августе 2024 года участники ВФУ, незаконно вторгшиеся на территорию РФ, в селе Гоголевка Суджанского района Курской области издевались над пожилым местным жителем, имитируя немецкий акцент. Затем они опубликовали видеозапись своих противоправных действий в сети Интернет», — говорится в публикации СК РФ.

Показания дочери убитого. Видео © Telegram / Следком

Тело убитого дедушки было обнаружено российскими военными после освобождения села Гоголевка. Экспертизы подтвердили, что смерть наступила от применения штатного оружия ВСУ. Дочь погибшего опознала дедушку с жуткого видео по сохранившимся фрагментам одежды и телесным повреждениям. По её словам, у него была «огромная дырка в животе» и другие ранения в результате издевательств «‎эсэсовцев» ВСУ.

СК квалифицировал действия боевиков по двум статьям УК: «Убийство» и «Реабилитация нацизма». Ведомство подчёркивает, что собранные доказательства (включая видеоархивы и баллистические экспертизы) не оставляют сомнений в причастности солдат украинских формирований к этой зверской расправе.