Уролог объяснил, почему детям важно ходить в туалет в школе, а не терпеть до дома

Ситуация с туалетами в некоторых школах оставляет желать лучшего — дети жалуются на условия и признаются, что проще потерпеть до дома. Однако уролог-андролог Андрей Смерницкий в беседе с Life.ru объяснил, что испытывать чувство переполненного мочевого пузыря — это не только вредно, но и опасно.

По его словам, в норме ходить в туалет от четырёх до десяти раз в день. Позыв к мочеиспусканию возникает при объёме мочевого пузыря более 550 мл.

Желание помочиться возникает у любого здорового человека при растяжении детрузора — мышцы мочевого пузыря. Если это возникает регулярно и часто, то мышца теряет физиологический тонус и мочевой пузырь способен перерастягиваться. И, соответственно, он не может вовремя сократиться и выдавить всю мочу. Это опасно развитием хронической задержки мочи. Андрей Смерницкий Уролог-андролог

А если моча в мочевом пузыре находится длительное время, она инфицируется, становится нестерильной. В некоторых случаях возникает рефлюкс, то есть моча поступает под давлением назад в почки. Из-за этого возникает пиелонефрит, повышается температура, как и риск госпитализации.

На мочевом пузыре и на почках терпение отражается негативно, поскольку возникает так называемый рефлюкс, когда мочевой пузырь переполнен и моча поднимается в почку, возникает гидронефроз. Если это ситуация длительного характера, то функция почек нарушается, возникает хроническая почечная недостаточность, уремия и может дойти вплоть до медленной смерти. Андрей Смерницкий Уролог-андролог

Причём, по словам уролога, у детей рефлюкс возникает чаще. А у взрослых мужчин хроническая задержка мочи может стать причиной простатита.

«И формируется так называемый порочный круг: осадочная моча, инфекция мочевых путей, камни мочевого пузыря, инфекция мочевых путей. Его необходимо разорвать, и в некоторых случаях необходимо выполнить оперативное лечение», — заключил уролог.