Племянник Григоровича поделился с Life.ru воспоминаниями о дяде, умолчав о многомиллионном наследстве
Племянник Григоровича: Дядя много читал, был умным и знающим человеком
Портрет Юрия Григоровича. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Сергей Петров
Николай Каратыгин, племянник и единственный наследник легендарного балетмейстера Юрия Григоровича, впервые рассказал о предстоящем вступлении в права наследства. В интервью Life.ru 47-летний доцент Сеченовского университета, специализирующийся на психотерапии, поделился тёплыми воспоминаниями о дяде, но сознательно избегал обсуждения материальной стороны наследства, включая квартиру в центре Москвы стоимостью около 200 миллионов рублей.
Каратыгин рассказал, что особенно запомнил истории дяди о восхождении на египетские пирамиды и его увлечение древней культурой. По его словам, страсть хореографа к истории нашла отражение в его творчестве. В беседе с нашим корреспондентом кандидат биологических наук предпочёл сделать акцент на личных воспоминаниях, а не на финансовых аспектах наследия, подчеркнув его культурную и духовную ценность.
Единственный наследник Юрия Григоровича Николай Каратыгин поделился воспоминаниями о дяде. Видео © Life.ru
«Он всегда любил рассказывать о таком моменте: когда он был в Египте, он забирался на самую вершину пирамиды. Есть даже фотографии. В последние годы он любил этот момент вспоминать. Ну и вообще, он с детства очень интересовался Египтом, и, наверное, многие идеи, которые впоследствии были у него в постановках реализованы, они тоже выросли из любви к истории. Он очень-очень много читал, был очень умным, очень знающим человеком во многих областях. Ну и, конечно, человек огромного таланта, огромной энергии. Мы были близки, можно сказать, практически всю жизнь я был рядом с ним, особенно в последние годы», — вспоминает наш собеседник.
Это первое публичное выступление наследника после смерти хореографа, проливающее свет на личность человека, которому предстоит распорядиться наследием одного из самых влиятельных деятелей российского балета XX-XXI веков.
Напомним, прощание с легендарным советским и российским балетмейстером Юрием Григоровичем состоялось 23 мая в Большом театре. Сообщения о его смерти появились 19 мая. Мэтр скончался в возрасте 98 лет на фоне осложнений, вызванных двусторонней пневмонией. Хореограф возглавлял балетную группу Большого с 1964-го по 1995 год и получил множество ценных наград за свой вклад в искусство.