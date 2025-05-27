Племянник Григоровича поделился с Life.ru воспоминаниями о дяде, умолчав о многомиллионном наследстве

Каратыгин рассказал, что особенно запомнил истории дяди о восхождении на египетские пирамиды и его увлечение древней культурой. По его словам, страсть хореографа к истории нашла отражение в его творчестве. В беседе с нашим корреспондентом кандидат биологических наук предпочёл сделать акцент на личных воспоминаниях, а не на финансовых аспектах наследия, подчеркнув его культурную и духовную ценность.

«Он всегда любил рассказывать о таком моменте: когда он был в Египте, он забирался на самую вершину пирамиды. Есть даже фотографии. В последние годы он любил этот момент вспоминать. Ну и вообще, он с детства очень интересовался Египтом, и, наверное, многие идеи, которые впоследствии были у него в постановках реализованы, они тоже выросли из любви к истории. Он очень-очень много читал, был очень умным, очень знающим человеком во многих областях. Ну и, конечно, человек огромного таланта, огромной энергии. Мы были близки, можно сказать, практически всю жизнь я был рядом с ним, особенно в последние годы», — вспоминает наш собеседник.