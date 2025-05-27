Воссоединение императора и музы: Легендарный Григорович нашёл последний приют рядом с женой

Легендарный «Император Большого театра» нашёл последний приют рядом с музой и супругой – балериной, народной артистки СССР Наталией Бессмертновой, которая умерла 19 февраля 2008 года. На их общей могиле на Новодевичьем кладбище сейчас находится большое количество венков и живых цветов.