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27 мая, 11:46

Воссоединение императора и музы: Легендарный Григорович нашёл последний приют рядом с женой

Хореографа Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с женой

Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Тело балетмейстера кремировали после церемонии прощания, сообщает корреспондент Life.ru.

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Видео © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru

Легендарный «Император Большого театра» нашёл последний приют рядом с музой и супругой – балериной, народной артистки СССР Наталией Бессмертновой, которая умерла 19 февраля 2008 года. На их общей могиле на Новодевичьем кладбище сейчас находится большое количество венков и живых цветов.

Напомним, что 23 мая в Большом театре попрощались с выдающимся советским и российским балетмейстером Юрием Григоровичем. О его смерти стало известно 19 мая. Мастер ушёл из жизни на 99-м году в связи с осложнениями, вызванными двусторонней пневмонией. Григорович возглавлял балетную труппу Большого театра с 1964 по 1995 год и был удостоен множества наград за свой вклад в искусство.

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Юрий Григорович и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова во время репетиции в 1979 году. Фото © Фотохроника ТАСС / Александра Конькова

Наталья Афонина
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