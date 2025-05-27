Воссоединение императора и музы: Легендарный Григорович нашёл последний приют рядом с женой
Хореографа Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с женой
Народного артиста СССР, легендарного хореографа Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Тело балетмейстера кремировали после церемонии прощания, сообщает корреспондент Life.ru.
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Видео © Life.ru
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru
Юрия Григоровича похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото © Life.ru
Легендарный «Император Большого театра» нашёл последний приют рядом с музой и супругой – балериной, народной артистки СССР Наталией Бессмертновой, которая умерла 19 февраля 2008 года. На их общей могиле на Новодевичьем кладбище сейчас находится большое количество венков и живых цветов.
Напомним, что 23 мая в Большом театре попрощались с выдающимся советским и российским балетмейстером Юрием Григоровичем. О его смерти стало известно 19 мая. Мастер ушёл из жизни на 99-м году в связи с осложнениями, вызванными двусторонней пневмонией. Григорович возглавлял балетную труппу Большого театра с 1964 по 1995 год и был удостоен множества наград за свой вклад в искусство.
Юрий Григорович и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова во время репетиции в 1979 году. Фото © Фотохроника ТАСС / Александра Конькова