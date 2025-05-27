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27 мая, 14:17

Стало известно о состоянии Киркорова, который лежит в больнице с бурситом уже больше двух недель

Mash: Филипп Киркоров идёт на поправку, его могут выписать через две-три недели

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Состояние Филиппа Киркорова, который уже более двух недель лежит в больнице, улучшается. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, лечение помогает артисту, однако выписка может состояться только через две-три недели.

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Напомним, что Филипп Киркоров на концерте в Петербурге получил ожог. По задумке, он должен был спуститься к зрителям на пылающей искрами стойке с микрофоном, однако что-то пошло не по плану. Недавно сообщалось, что артист уже две недели находится в больнице в Москве. Предварительно, ему диагностировали воспаление суставов — бурсит.

Владимир Озеров
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