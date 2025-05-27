Стало известно о состоянии Киркорова, который лежит в больнице с бурситом уже больше двух недель
Mash: Филипп Киркоров идёт на поправку, его могут выписать через две-три недели
Обложка © Life.ru
Состояние Филиппа Киркорова, который уже более двух недель лежит в больнице, улучшается. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, лечение помогает артисту, однако выписка может состояться только через две-три недели.
Напомним, что Филипп Киркоров на концерте в Петербурге получил ожог. По задумке, он должен был спуститься к зрителям на пылающей искрами стойке с микрофоном, однако что-то пошло не по плану. Недавно сообщалось, что артист уже две недели находится в больнице в Москве. Предварительно, ему диагностировали воспаление суставов — бурсит.